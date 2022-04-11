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إلغاء الفرنسية بالتعليم الابتدائي … وزارة التربية توضح

منذ 18 ساعة
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نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خبر يزعم أن الوزارة ستشرع في إلغاء اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة ، في بلاغ توضيحي نشرته في صفحتها على فايسبوك، أنه “على اثر تداول بلاغ منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يزعم ان الوزارة ستشرع في إلغاء اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة إذ “تؤكد أن هذا البلاغ مفبرك، فإنها تجدد التذكير ان البلاغات الرسمية تنشر ببوابتها الرسمية وبصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ 18 ساعة
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