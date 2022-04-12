اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” ترصد الرومانسية بالمغرب
وقع اختيار منصة “نتفليكس”، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، على الممثلة لورا ديرن والممثل الشاب ليام هيمسورث، ليلعبا بطولة فيلم جديد تحت عنوان “الكوكب الوحيد”. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب، إذ اكدت التقارير أن الاختيار وقع على المغرب لتصوير بعض مشاهد الفيلم، إلا أن فريقأكمل القراءة »
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