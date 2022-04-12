بانوراما
الكوميسير “ميسي” في قبضة “بسيج”
أسرار شبكة “ميسي” للمخدرات 8 إيداع مشبوه لـ 30 مليونا بحسابه البنكي والبارونان “بنهاس” و”أديب” أقرا بتسليمه رشاوي هي شبكة مخدرات عابرة للقارات، هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش. أطلق عليها اسم “ميسي”، نسبة إلى لقب رئيس أمن إنزكان، التي سقط فيها، وأدين ابتدائيا ليخرجأكمل القراءة »
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