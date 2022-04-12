حوادث
خمس سنوات لموثق أكادير
خمس سنوات حبسا نافذا هو الحكم، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بأكادير في حق موثق مشهور بالمدينة، استولى على ودائع تقدر قيمتها بالملايير. وبعد أزيد من ست جلسات محاكمة، أدانت المحكمة الموثق الخميس الماضي، بالحبس النافذ مع أداء غرامة نافذة قدرها مليونان وخمسة وثلاثون ألف درهم، مع تحميله الصائر وجعل مدةأكمل القراءة »
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