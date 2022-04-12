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بانوراما

عبد السلام بن مشيش… الفلاح

منذ 14 ساعة
مهن أولياء المغرب 2 دجال بعث له بفريق وقتله في خلوته أثناء نزوله للوضوء لم يكن الأولياء الصالحون مجرد أناس زهدوا في الدنيا واختاروا الخلوة والتفرغ للفقه، بل كانوا أناسا يعملون كذلك لسد حاجياتهم ولم يطلبوا المساعدة في ذلك كما يفعل زوار الأضرحة اليوم، بحجة أن أصحابها لهم بركة جلبأكمل القراءة »


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منذ 14 ساعة


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