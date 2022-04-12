حوادث
سقوط شبكات سرقة “المازوط”
تستهدف شركات لنقل السلع وتبيع اللتر الواحد بثمانية دراهم وأرباحها بلغت 400 مليون فضحت عملية أمنية بالبرنوصي بالبيضاء، نشاط شبكات تستهدف شركات لنقل البضائع، عبر سرقات كميات كبيرة من “الكازوال” من شاحناتها بتواطؤ مع مستخدميها، وإعادة بيعها سرا، محققين أرباحا مالية، إذ بلغت أرباح شبكة يتزعمها مسؤول تجاري بشركة متابعأكمل القراءة »
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