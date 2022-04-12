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وطنية

وحدة لتتبع تقارير المجلس الأعلى للحسابات

منذ 11 ساعة
تقرر إحداث مصلحة خاصة لدى رئاسة الحكومة، مهمتها التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، من قبل القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها والعمل على تذليل الصعوبات، التي قد تعيق تطبيقها، بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري. وأوضحت مصادر أنأكمل القراءة »


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منذ 11 ساعة


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