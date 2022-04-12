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وطنية

نهاية محنة الموظفين العالقين

منذ 11 ساعة
أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حدا للمحنة التي عاشها موظفو قطاع الرياضة، إذ انعقد بمقر الوزارة اجتماع للبت في العديد من القضايا التي تهم القطاع الذي تم إلحاقهم به بوزارة التربية الوطنية . وتداول الاجتماع فيأكمل القراءة »


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منذ 11 ساعة


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