وطنية
نهاية محنة الموظفين العالقين
أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حدا للمحنة التي عاشها موظفو قطاع الرياضة، إذ انعقد بمقر الوزارة اجتماع للبت في العديد من القضايا التي تهم القطاع الذي تم إلحاقهم به بوزارة التربية الوطنية . وتداول الاجتماع فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا