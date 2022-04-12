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وطنية

إسبانيا تصفع ميليشيات “الكابرانات”

منذ 11 ساعة
صفعت الخارجة الاسبانية، ميليشيات البوليساريو، بنشر خريطة المغرب كاملة تمثل سيادة المغرب على صحراءه، والاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب، ما جعلها ترد بقطع كل الاتصالات مع المسؤولين الاسبان، كما فعل نظام « الكابرانات» بالجزائر الذي استدعى سفيره من مدريد، وهدد برفع أسعار الغاز، ونقله إلى إيطاليا، رغمأكمل القراءة »


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منذ 11 ساعة


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