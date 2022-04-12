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وطنية

وهبي: المصادقة قريبا على المسطرة الجنائية

منذ 11 ساعة
اعتماد “السوار” الإلكتروني والكفالة لتقليص الاعتقال الاحتياطي قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه أولى عناية خاصة لإعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، لضمان حماية حقوق الأفراد، قصد المصادقة عليه قريبا في المجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان، في الدورة التشريعية الربيعية. وأكد وزير العدل لـ «الصباح»، على هامش اجتماع الأغلبية الحكومية،أكمل القراءة »


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منذ 11 ساعة


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