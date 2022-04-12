وطنية
مهنيو السياحة يطالبون بتخفيف إجراءات الدخول
دعوات إلى تخيير الوافدين جوا بين الجواز الصحي أو اختبار “بي سي إر” استبشر المهنيون في قطاع السياحة خيرا، بتخفيف إجراءات دخول التراب الوطني، بالنسبة إلى المسافرين بحرا، والذين يتم تخييرهم بين الإدلاء بجواز التلقيح الصحي، أو باختبار «بي سي إر» نتيجته سلبية، في انتظار أن يشمل هذا القرار الصادرأكمل القراءة »
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