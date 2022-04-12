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رؤساء جماعات يسقطون في “خيريات”
مجالس حولت مبالغ من ميزانيات الدعم إلى جمعيات تربط مع منتخبين علاقات مشبوهة كشفت تقارير توصلت بها الداخلية أن عددا من الرؤساء ونوابهم وأعضاء مكاتبهم يحولون مبالغ مهمة من ميزانيات الدعم إلى جمعيات خيرية تربطهم بها علاقات مشبوهة، ينتظر أن تسقط عددا منهم بعد الأبحاث التي تجريها مصالح الداخلية بخصوصأكمل القراءة »
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