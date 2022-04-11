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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 4 ساعات
تارت بالمكسرات والشوكولاتة المقادير 500 غرام من الدقيق 250 غراما من زبدة ماركرين (باردة) ملح فانيلا 4 غرامات من خميرة الحلويات 70 غراما سكر كلاصي 2 حبات بيض حليب بارد لجمع العجين مكسرات حسب الرغبة الشكولاتة الذائبة القليل من شوكولاتة الدهن طريقة التحضير نضع الدقيق في إناء العجانة الكهربائية، ونضيفأكمل القراءة »


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