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حوادث

خلاف يكشف نشاط عصابة مخدرات

منذ 4 ساعات
أفرادها هاجموا منزل أسرة شريك لهم استحوذ على 170 مليونا علمت «الصباح» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أحالت في الرابع من أبريل الجاري، الذي صادف ثاني أيام شهر رمضان، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، شخصين بتهمة تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار الدولي في مخدر الشيرا، والمشاركةأكمل القراءة »


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