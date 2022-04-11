حوادث
سقوط حراك بالجديدة
أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة على الغرفة الجنحية التلبسية الأربعاء الماضي، في حالة اعتقال بحارا متورطا ضمن شبكة متخصصة في الهجرة السرية، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح تنظيم وتسهيل مغادرة مغاربة التراب الوطني سرا وبصفة غير مشروعة والنصب والمشاركة في ذلك. وجاء إيقاف المتهم من قبل عنصر المصلحة الاقليميةأكمل القراءة »
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