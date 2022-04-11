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حوادث

اعتقال متهم بهتك عرض قاصر

منذ 4 ساعات
أحالت عناصر المنطقة الأمنية، ببنكرير، أخيرا، شابا في الثلاثين من عمره، من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والذي قرر بعد الاستنطاق، إحالة المتهم في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، من أجل محاكمته بالمنسوب إليه. وتعود وقائع هذه القضية، إلى تقدمأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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