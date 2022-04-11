حوادث
اعتقال متهم بهتك عرض قاصر
أحالت عناصر المنطقة الأمنية، ببنكرير، أخيرا، شابا في الثلاثين من عمره، من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والذي قرر بعد الاستنطاق، إحالة المتهم في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، من أجل محاكمته بالمنسوب إليه. وتعود وقائع هذه القضية، إلى تقدمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا