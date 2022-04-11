مجتمع
تناول السكر مثل إدمان الهيروين
“الكوتش” شفيقة أكدت أن كأس عصير تفاح أخطر من علبة “كوكا” أوضحت شفيقة بن جنات، “كوتش” الصحة، أن الإدمان على السكريات، هو نتيجة أخطاء في التربية منذ الصغر، إذ تعطى للأطفال على أساس أنها مكافأة إذا قاموا بأشياء جيدة، كما أنها نتيجة ما نشاهده على التلفزيون والسينما، إذ غالبا ماأكمل القراءة »
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