بانوراما
مرضى السكري… الاستشارة الطبية أولا
الدكتورة مبتسم قالت إن مراقبة نسبة السكر في الدم والمشي وتنظيم الجرعات ضرورية قبل الصيام قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الصيام في رمضان بالنسبة إلى مرضى السكري، يجب أن يكون بناء على قرار الطبيب المعالج، خاصة أن الصيام له فوائد، لكن عدم احترام التعليمات الصحية يمكن أن يؤديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا