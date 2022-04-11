حوادث
رخص بناء مزورة تطيح بمستشار
ضبط متلبسا بحيازة أختام مزورة لمؤسسات رسمية وتصاميم طوبوغرافية وأبحاث لكشف باقي المتورطين أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، أخيرا، أنشطة مستشار جماعي متورط في التزوير واستعماله والاتجار في رخص البناء المزورة، للراغبين في قضاء مصالحهم دون الحاجة لسلوك مساطر معقدة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف يبلغ من العمرأكمل القراءة »
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