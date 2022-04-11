حوادث
إيقاف قاتلة والدها ببولمان
توفي أب أربعيني, أخيرا، بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها، بعد أن اعتدت عليه ابنته القاصر البالغ عمرها 16 سنة، بسكين بعدما انتابتها حالة عصبية بسبب سوء تفاهم بسيط. ولم يقض الضحية إلا مدة قصيرة قيد العلاج بالمستشفى الذي نقل إليه ليلة الأربعاء، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا