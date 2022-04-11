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حوادث

إيقاف قاتلة والدها ببولمان

منذ 4 ساعات
توفي أب أربعيني, أخيرا، بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها، بعد أن اعتدت عليه ابنته القاصر البالغ عمرها 16 سنة، بسكين بعدما انتابتها حالة عصبية بسبب سوء تفاهم بسيط. ولم يقض الضحية إلا مدة قصيرة قيد العلاج بالمستشفى الذي نقل إليه ليلة الأربعاء، منأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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