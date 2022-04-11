حوادث
اعتقال معتدين على رئيس جماعة ببولمان
اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإيموزار مرموشة بإقليم بولمان، نهاية الأسبوع الماضي، شخصين لاتهامهما ومرافقهما المبحوث عنه، بالاعتداء بالضرب والجرح على رئيس الجماعة بمقرها لأسباب فتح فيها بحث بناء على أمر قضائي. ونقل الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، إلى المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور لتلقي العلاج قبل تسليمه شهادة طبية عززأكمل القراءة »
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