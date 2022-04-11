fbpx
حوادث

اعتقال معتدين على رئيس جماعة ببولمان

منذ 4 ساعات
اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإيموزار مرموشة بإقليم بولمان، نهاية الأسبوع الماضي، شخصين لاتهامهما ومرافقهما المبحوث عنه، بالاعتداء بالضرب والجرح على رئيس الجماعة بمقرها لأسباب فتح فيها بحث بناء على أمر قضائي. ونقل الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، إلى المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور لتلقي العلاج قبل تسليمه شهادة طبية عززأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة