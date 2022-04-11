بانوراما
عندما رفض الخطابي مساعدة “هتلر”
عبد السلام الغازي… ذاكرة حية 7 عرض عليه تهريبه بغواصة خلال الحرب العالمية الثانية فآثر مواجهة قدره يعيش عبد السلام الغازي بأحد أحياء القنيطرة، بعيدا عن الأضواء، رغم أنه كان فاعلا ومؤثرا في عدد من الأحداث التي ميزت فترة ما بعد الاستقلال، خاصة الاحتجاجات الطلابية، خلال حقبة الستينات، كما يحفظأكمل القراءة »
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