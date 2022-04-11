بانوراما
سيدي بليوط… الراعي
مهن أولياء المغرب 1 اشتهر بترويض الأسود ومرافقته لها وأصبح يقصد للتظلم وبث الشكاوى لم يكن الأولياء الصالحون مجرد أناس زهدوا في الدنيا واختاروا الخلوة والتفرغ للفقه، بل كانوا أناسا يعملون كذلك لسد حاجياتهم ولم يطلبوا المساعدة في ذلك كما يفعل زوار الأضرحة اليوم، بحجة أن أصحابها لهم بركة جلبأكمل القراءة »
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