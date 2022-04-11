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مكالمة تطيح برئيس منطقة
أسرار شبكة “ميسي” للمخدرات 7 تدخل لفائدة البارون “إحرامن” ومكالمات فضحته رغم نفيه العلم بنشاط المهرب هي شبكة مخدرات عابرة للقارات، هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش. أطلق عليها اسم “ميسي”، نسبة إلى لقب رئيس أمن إنزكان، التي سقط فيها، وأدين ابتدائيا ليخرج منها بريئا.أكمل القراءة »
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