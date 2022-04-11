أخبار 24/24
درب غلف… روايتان لشخص واحد
أماكن وحكايات 1 لأحياء البيضاء أسماؤها وقصصها وحكاياتها، بعضها صحيح ومسند إلى مراجع تاريخية رصينة، والبعض الآخر عبارة عن “روايات” وشفهيات متداولة يغلب عليها الطابع العجائبي. في هذه الحلقات، نقترب من 6 أحياء، مستعرضين أغلب المعلومات التي تتوفر عليها، في محاولة للاقتراب من جواب “علاش تسمات بهاد الاسم؟”. يوسف الساكتأكمل القراءة »
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