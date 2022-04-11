الأولى
حــين يـغـضـب “كـبـور”
لا يعرف الممثلين لأنه لا يذهب إلى “البار” ويحتقر الصحافيين ولا يحب أن يكون مثلهم يبدو أن حسن الفد غاضب على زملائه الممثلين، أو وصلته “تنقنيقة” بأن أحدا منهم انتقده أو قال عنه وراء ظهره ما لا يعجبه. فحين سأله الفنان ياسين أحجام، في الحلقة الخامسة من سلسلته “التي راأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا