بانوراما
اتحاد فرينكل وكانغ يثير زوبعة
“فيسبوك” … الحقيقة المقلقة 1 احتجتا على اختراق الموقع للحياة الشخصية للمستخدمين واستغلالها نقدم في هذه السلسلة من الحلقات، خلاصات كتاب حول موقع التواصل «فيسبوك»، باسم «الحقيقة المقلقة»، صدر نهاية السنة الماضية، وتطرق بالدلائل إلى الأهداف الخفية للموقع الأكثر استعمالا في العالم، إذ وصل عدد مستخدميه إلى ما يقارب ثلاثةأكمل القراءة »
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