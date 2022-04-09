بانوراما
أول تسجيلاتي تم إتلافها
المفتاحي… بقلب مفتوح (الحلقة الأخيرة) خضت تجربة الغناء المجموعاتي وشاركت في عمل لحسن الجندي لا يتحدر سعيد المفتاحي من أصول مكناسية كما يعتقد كثيرون، رغم أنه تشبع كثيرا بعادات مكناس وتقاليدها وتأثر بها منذ طفولته، فأصوله تعود إلى قبيلة صنهاجة. “أنا صنهاجي من قبيلة صنهاجة التابعة لإقليم فاس آنذاك وحالياأكمل القراءة »
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