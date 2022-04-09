الرياضة
7 آلاف تذكرة للجديدة وبركان
حدراف: تدربنا جيدا رغم رمضان طبعت إدارة الدفاع الجديدي 7 آلاف تذكرة لمباراة نهضة بركان برسم ثمن نهاية كأس العرش، المقررة في حدود الساعة العاشرة مساء غد (الأحد) بملعب العبدي بالجديدة. وحددت قيمة التذاكر في 20 درهما لمدرجات «شميشة» و»الفيراج»، و50 درهما للمدرجات الجانبية المكشوفة، و100درهم للمنصة الشرفية. وتقرر منعأكمل القراءة »
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