حوادث
الحبس لصهر رئيس جماعة بمولاي يعقوب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، صهر رئيس استقلالي سابق لجماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، بسنة واحدة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة، لأجل جنحة «الارتشاء» و»التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عامة» طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. وبرأت المتهم الموظف المسؤول عن الموارد البشريةأكمل القراءة »
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