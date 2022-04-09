الأولى
“قيام الليل” في البناء العشوائي
ارتفعت وتيرته منذ بداية رمضان بسبب تلاعبات في رخص الإصلاح وتساهل في مراقبة الالتزام بها تحركت شبكات البناء العشوائي بشكل ملفت خلال الأيام الأولى لرمضان، خاصة بين أذان المغرب والفجر، كما هو الحال في تراب إقليم النواصر، الذي أصبح البناء العشوائي فيه يهدد بإغراق جماعات قروية وتحويلها إلى مراكز حضرية.أكمل القراءة »
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