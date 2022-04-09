مداهمة منزل للدعارة بالناظور

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالدائرة الأولى التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من إيقاف أربعة أشخاص ضمنهم امرأتان، داخل منزل في حي “لعري الشيخ” بالناظور، يشتبه في تورطهم في ممارسة الفساد، وإعداد وكر للدعارة. وأفادت مصادر” الصباح”، أنه تم إيقاف المعنيين بالأمر، بناء على معلومات حصلت عليها عناصر الأمن، ما جعلها تداهم المنزل سالف الذكر بأمر من النيابة العامة، حيث تم ضبط الجميع في حالة تلبس بممارسة الدعارة. وأضافت المصادر ذاتها، أن إحدى ا الموقوفتين، يشتبه في تورطها في إعداد المنزل من أجل ممارسة البغاء. واقتيد الأربعة الموقوفون نحو مقر الأمن الإقليمي ومنه إلى مقر الشرطة القضائية، حيث جرى الاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الناظور. وتأتي هذه العملية الأمنية، في وقت كثفت فيه مختلف مصالح الأمن بالناظور، من عملياتها، للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، فضلا عن محاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعرف مختلف الأماكن العمومية بالناظور انتشارا لعناصر الشرطة، بغرض مواجهة مختلف الظواهر الإجرامية، سيما أن الإستراتيجية التي رسمتها المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، تعتمد على النجاعة والاستباقية، وجاهزية القوات، تحسبا لأي فعل جرمي.

جمال الفكيكي (الحسيمة)