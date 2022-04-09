آش خاصك تدير؟ … فقدان البطاقة الرمادية أو سرقتها

فقدان البطاقة الرمادية أو سرقتها

باعتبارها من وثائق السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء السياقة، وتفاديا للوقوع ضحية مخالفة نتيجة عدم التوفر عليها، بعد التأكد من ضياعها إما بفقدانها في مكان مجهول بالمنزل أو خارجه، أو سرقتها، لا بد للسائق القيام بخطوات مهمة عوض لوم الذات والتباكي.

إجراءات مهمة

من بين الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على نظير منها بسرعة، وتجنب دفع غرامة في حالة المراقبة على الطريق، جمع ملف الطلب، إذ للحصول على نظير من البطاقة الرمادية، يجب عليك تجميع ملف يشتمل على وثائق مختلفة. حيث هناك طلب محرر على نموذج BI (أو BIIاعتمادا على شروط الشراء) معبأ بعناية وموقع عليه من قبلك، وعند الاقتضاء من قبل المؤسسة الممولة إذا اشتريت السيارة بالقرض.

وحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، يجب إرفاق الملف بتصريح بالضياع أو السرقة، مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيآت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج.

وإضافة إلى هذه الوثائق، يجب أن يتضمن طلب السائق إثباتا للإقامة في المغرب، إضافة إلى وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

انتباه

بعد جمع الوثائق، سيتساءل السائق أين يجب عليه تقديم ملفه للحصول على نظير للبطاقة الرمادية، وهو ما يمكن الإجابة عنه بأنه سواء تعرضت بطاقتك الرمادية للضياع أو السرقة، يجب عليك إيداع الملف كاملا لدى المصلحة الإقليمية/أو مصلحة العمالة للسلامة الطرقية التابعة لمحل إقامتك، حيث ستتسلم بناء على ذلك وصلا مؤقتا صالحا لمدة 60 يوما، وبعد انقضاء هذه المدة ستجد نظير البطاقة الرمادية الخاصة بك بالمصلحة المعنية.