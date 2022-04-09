حوادث
التحقيق في أحداث عنف بكلية مارتيل
فصائل طلابية تصارعت وخلفت خسائر وإصابات فتحت المصالح الأمنية بتطوان بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقا أحداث العنف، التي شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، الأسبوع الجاري، إثر مواجهات طلابية بين فصائل إسلامية ويسارية، انطلقت شرارتها منذ الجمعة الماضي. وتفاعلت المصالح الأمنية بالمدينة بسرعة معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا