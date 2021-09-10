خاص
تلقيح التلاميذ سيضمن دخولا آمنا
محمد الزودي مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية أكد ثقة الأسر في مؤسسات التعليم الخاص أشار محمد الزودي، مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية بالبيضاء(IGA)، إلى أن التطورات الإيجابية التي سجلها المغرب وتوسيع عمليات التلقيح لتشمل التلاميذ وتأجيل الدخول إلى أكتوبر المقبل، كلها عوامل ستضمن دخولا دراسيا في ظروف آمنة، مضيفا أنأكمل القراءة »
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