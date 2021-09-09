وطنية
صباح انتخابي بارد بطنجة
سجلت الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويـــت، المتعلقـــــة بانتخـــــاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهة بعمالة طنجــــة – أصيلة، التي انطلقت صباح أمس (الأربعاء)، إقبالا متفاوتا بين مكاتب الاقتراع الموزعة على المقاطعات الأربع بجماعة طنجة، وعرفت العملية مشاركة ضعيفة ببعض المكاتب لم تتجاوز 50 صوتا قبل منتصف اليوم. وبحسب ماأكمل القراءة »
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