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أســــــرة

الليزر للتخلص من “تاتو” الحواجب

منذ 34 ثانية
“ميكروبليدينغ” من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإخفاء آثاره تعتمد بعض النساء على “التاتو” من أجل الحصول على حواجب مثالية، إلا أنهن غالبا ما يفكرن في إزالته، سيما بعدما يتغير لونه إلى أخضر. ومن الطرق التي ينصح بها من أجل إزالة “تاتو” الحواجب، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، الليزر، والذي يعدأكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية
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