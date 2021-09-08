أســــــرة
الليزر للتخلص من “تاتو” الحواجب
“ميكروبليدينغ” من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإخفاء آثاره تعتمد بعض النساء على “التاتو” من أجل الحصول على حواجب مثالية، إلا أنهن غالبا ما يفكرن في إزالته، سيما بعدما يتغير لونه إلى أخضر. ومن الطرق التي ينصح بها من أجل إزالة “تاتو” الحواجب، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، الليزر، والذي يعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا