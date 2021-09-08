أســــــرة
قلة الحركة والنوبات القلبية عند الشباب
تؤدي قلة الحركة والكسل وعدم ممارسة التمارين الرياضية إلى تعرض الشباب إلى النوبات القلبية، إلى جانب عوامل أخرى منها التوتر والضغوط النفسية والتدخين. ويلعب نمط الحياة الحديث المليء بالتوتر والقلق دورا كبيرا في التأثير السلبي على صحة القلب لدى الشباب، إلى جانب عوامل أخرى مثل السمنة والنظام الغذائي غير الصحي.أكمل القراءة »
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