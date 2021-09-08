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القاسم الانتخابي في مهب الفشل
ضعف التغطية يجرد أحزابا من أسلحة القوانين التنظيمية في معركة 8 شتنبر أظهرت خارطة الترشيحات أن أربعة أخماس الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات المقبلة جردت نفسها من أسلحة القوانين التنظيمية الجديدة، خاصة تلك الهادفة إلى الحد من شدة التقاطب الحزبي خاصة القاسم الانتخابي، إذ لم تتمكن أغلب الأحزاب من تغطية كلأكمل القراءة »
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