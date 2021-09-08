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غضب على لفتيت بسبب الدعم الانتخابي
زعماء أحزاب صغيرة انتقدوا “انتقائية” وزارة الداخلية اتصل مسؤولون بوزارة الداخلية هاتفيا بزعماء أحزاب قصد الالتحاق بهم بمقر الوزارة بالرباط، لأمر يهمهم، فاعتقدوا أنهم سيحصلون على الدعم المالي الخاص بانتخابات المجالس الترابية، ليفاجؤوا أن الأمر يتعلق فقط بملف يهم كيفية توزيع المقاعد، بناء على عدد المسجلين، وفق ما أكدته مصادرأكمل القراءة »
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