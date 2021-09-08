أســــــرة
“إيتيكيت” التعامل مع الجيران
تكتسي العلاقة مع الجيران أهمية كبيرة، باعتبار الجار الشخص الأكثر قربا إلى جاره في حالات الطوارئ، ولهذا يتطلب التعامل معه احترام مجموعة من قواعد “الإيتيكيت”. ويقول المختصون في مجال “الإيتيكيت” إنه يجب احترام خصوصية الجيران، والبعد عن التسبب في إزعاجهم، سواء بصوت التلفزيون المرتفع، أو بالموسيقى، خاصة في الليل أو الصباحأكمل القراءة »
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