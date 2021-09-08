أســــــرة
ثقافة الاعتذار للآخرين
قالت الكوتش حنان أوبيضار، إنه من المهم أن تكون لدى الشخص ثقافة الاعتذار للآخرين، باعتبار أن ذلك من أسرار استمرار العلاقة وتوازنها. وأوضحت أوبيضار في حديث مع “الصباح”، أن تقديم الاعتذار في حال ارتكاب الخطأ، يمكن من استمرار العلاقات، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الزوجية أو الصداقة أو العائلية أو غيرها،أكمل القراءة »
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