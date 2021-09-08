أســــــرة
تجديد غرفة الطعام
تعتبر غرف الطعام هي الفضاء الذي يلتقي فيه أفراد العائلة مع بعضهم أو مع ضيوفهم، والتي يحتاج ديكورها إلى التجديد بين الفينة والأخرى. وتتجلى سبل تجديد غرفة الطعام في وضع طلاء جدران جديد، والذي يفضل أن يكون فاتحا، كما يمكن اختيار ورق الحائط بنقوشات مختلفة من شأنها ان تضفي علىأكمل القراءة »
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