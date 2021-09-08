حوادث
مواجهات عنيفة ببن سليمان
تحولت دائرة أولا احمد الساحل، بالجماعة القروية عين تيزغة إقليم بن سليمان، ليلة الاثنين الثلاثاء إلى ساحة حرب، حيث عاش أحد دواوير الدائرة حالة كر وفر بين أنصار المرشحين للانتخابات الجماعية، الميلودي البوزيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس الجماعة المنتهية ولايته، احمد الدهي عن حزب الاستقلال، إذ عاشت الدائرة مندأكمل القراءة »
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