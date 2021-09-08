حوادث
التحقيق مع مرشح بشبهة توزيع المال
حاصر مرشح بمنطقة زايدة، بإقليم ميدلت، غريمه في حالة تلبس بشبهة توزيع المال لاستمالة أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية الثالثة. وكادت العملية تؤدي إلى مواجهات بين مناصري الخصمين، ليلة أول أمس (الاثنين)، لولا تدخل عناصر الدرك الملكي، لتخبر النيابة العامة بأن مرشحا اتهم منافسه الرئيسي بالدائرة الانتخابية بتوزيع المال، وانتهى الأمرأكمل القراءة »
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