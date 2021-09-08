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انتخابات 8 شتنبر… أي رهانات ؟
الأحزاب مطالبة بإعطاء الفرصة للشباب والمرأة وتحديات تنتظر الحكومة المقبلة إن المشاركة في الانتخابات تعزز مفهوم الممارسة الديمقراطية، وهي الخطوة الأولى نحو إحداث الاصلاح والتغيير الذي ينشده المواطن، ودعامة أساسية لبناء دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي. كما تكمن أهميتها أيضا في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العمليةأكمل القراءة »
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