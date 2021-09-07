وطنية
الاستقلال يكتسح سيدي بليوط
نظم مسيرة جابت أنحاء مختلفة ويراهن على أسماء وازنة «طفيو التلفازة حزب الاستقلال هاهو جا»، “علاش علاش تاوينا على الميزان انجح لينا”…من بين الشعارات التي رفعها الأنصار والعاملون بالحملة الانتخابية لحزب الاستقلال بدائرة أنفا، التي جاب فيها المشاركون رفقة وكلاء اللائحة للانتخابات الجماعية والجهوية الأزقة والشوارع، بدءا من العرسة بالمدينةأكمل القراءة »
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