الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي خصص الطاقم التقني للرجاء الرياضي، برنامجا إعداديا خاصا لحميد أحداد، من أجل عودته سريعا لجو التنافس. ومن المنتظر أن يغيب أحداد عن أول مباراة في البطولة الوطنية، أمام يوسفية برشيد، الجمعة المقبل، بسبب غيابه عن معسكر مراكش، إذ أنهى الدوري المصري مع الزمالك متأخرا. الجيش الملكي يواجه الجيشأكمل القراءة »
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