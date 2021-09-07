الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة على صفحته بـ “فيسبوك” قال فيها “الواقع هو ما لم نعشه بعد. لهذا كان الشعر”. أغوتان كتبت الإعلامية إيمان أغوتان على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقولة لأوبرا وينفري جاء فيها “الأشياء التي تخيفك ليست لديها القوة، وخوفك هو ما يمنحها القوة”. زيادي كتبت المغنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا