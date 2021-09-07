وطنية
هاجس المشاركة يؤرق الأحزاب
حوالي 18 مليون ناخب مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع تنتهي اليوم (الثلاثاء) الحملة الانتخابية، بعد أسبوعين من التعبئة انخرطت فيها الأحزاب السياسية والمرشحون للاستحقاقات المحلية والجهوية والبرلمانية، من أجل إقناع الهيأة الناخبة بالمشاركة المكثفة في اقتراع يوم ثامن شتنبر. وتفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية، أن عدد المسجلين في اللوائحأكمل القراءة »
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