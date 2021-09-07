fbpx
وطنية

هاجس المشاركة يؤرق الأحزاب

منذ دقيقتين
الأحزاب حاولت إقناع الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع (عبد المجيد بزيوات)
حوالي 18 مليون ناخب مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع تنتهي اليوم (الثلاثاء) الحملة الانتخابية، بعد أسبوعين من التعبئة انخرطت فيها الأحزاب السياسية والمرشحون للاستحقاقات المحلية والجهوية والبرلمانية، من أجل إقناع الهيأة الناخبة بالمشاركة المكثفة في اقتراع يوم ثامن شتنبر. وتفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية، أن عدد المسجلين في اللوائحأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى